Coop La Collina | i primi 50 anni raccontati nel film di Scillitani

La storica cooperativa "La Collina" festeggia cinquant'anni di impegno sociale e inclusione, un esempio virtuoso in un contesto sempre più attento alla sostenibilità e al benessere collettivo. Il film di Scillitani racconta non solo la sua storia, ma anche il potere trasformativo della comunità. Un tema che risuona nei cuori di tutti noi: come l'unione possa creare un futuro migliore. Non perderti questa straordinaria celebrazione!

Compie cinquant’anni "La Collina", la storica cooperativa agricola reggiana, nata nel 1975 da un gruppo di giovani che credevano nella possibilità di unire vita, lavoro e accoglienza del disagio sociale. La famiglia allargata della Collina in questi cinquant’anni ne ha fatta di strada, accogliendo oltre 270 persone senza distinzione di sesso, genere e provenienza e generando 11 figli e 14 nipoti (l’ultimo dei figli è stato adottato all’età di 55 anni). E stasera alle 21 al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, viene proposto il film "Figli di tutti, figli di nessuno", per la regia di Alessandro Scillitani, in prima assoluta, ripercorrendo i cinquant’anni della cooperativa e della sua famiglia allargata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coop La Collina: i primi 50 anni raccontati nel film di Scillitani

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coop La Collina: i primi 50 anni raccontati nel film di Scillitani. 🔗Ne parlano su altre fonti

Coop e Migros fra i primi 50 dettaglianti al mondo

Si legge su swissinfo.ch: Stando a una studio periodico condotto dalla società di consulenza Deloitte Coop è 34esima per fatturato, sulla base dei dati del 2023, in progressione di tre posti rispetto all’anno prima ...

Migros e Coop fra i primi 50 al mondo nel loro ramo

Secondo swissinfo.ch: (Keystone-ATS) Migros e Coop rimangono fra i 50 maggiori gruppi al mondo attivi ... Per trovare nella graduatoria generale la prima azienda italiana bisogna scendere in 63esima posizione, dove ...