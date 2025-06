Contromano sull' Aurelia con il camper rubato e inseguito dai carabinieri caccia al ladro nelle campagne di Montalto

Mattinata di delirio sull'Aurelia con un ladro in fuga a bordo di un camper rubato! Dopo il furto in un supermercato di Orbetello, l'uomo ha intrapreso una corsa contromano, scatenando una frenetica caccia all'uomo tra le campagne di Montalto. Questo episodio si inserisce nel crescente fenomeno di furti di veicoli ricreativi, che mette in guardia i turisti: la sicurezza è fondamentale, anche in vacanza! Non lasciate mai gli occhi dal vostro tesoro

Mattinata movimentata al confine tra le province di Grosseto e Viterbo quella di ieri, 2 giugno. Un uomo avrebbe rubato un camper parcheggiato nello spiazzo di un supermercato a Orbetello, facendo scattare l'allarme da parte del proprietario: un turista che ha immediatamente chiamato i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Contromano sull'Aurelia con il camper rubato e inseguito dai carabinieri, caccia al ladro nelle campagne di Montalto

