Controlli serrati nel weekend lungo | denunce segnalazioni e patenti ritirate

Nel lungo weekend del 79° anniversario della Festa della Repubblica, i Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli stradali, con denunce e ritiri di patenti.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del lungo ponte conclusosi con le celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Repubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato ogni possibile iniziativa volta a garantire un capillare controllo della rete viaria e vigilare sul rispetto delle norme della circolazione stradale. In linea con le direttive dettate dal Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso, l'Arma irpina ha dunque attuato una sinergica azione di monitoraggio, distribuendo sull'intera provincia numerosi posti di controllo. In tale contesto operativo, mediante l'impiego complessivo di oltre 40 equipaggi, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, ha coordinato una vasta rete di servizi che hanno interessato non solo le principali arterie stradali, ma anche tutte le strade di collegamento ai vari centri urbani, particolarmente trafficate durante i giorni festivi.