Controlli ponte del 2 giugno impegnate oltre 40 pattuglie dei Carabinieri

In occasione del ponte del 2 giugno e delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, oltre 40 pattuglie dei Carabinieri di Avellino hanno intensificato i controlli sulla viabilità. Un’azione che si inserisce nel trend crescente di sicurezza stradale, fondamentale per garantire viaggi sereni durante le festività. È interessante notare come una presenza capillare delle forze dell'ordine possa contribuire a ridurre incidenti e comportamenti scorretti sulla strada. La sicurezza è un diritto di tutti!

In occasione del lungo ponte conclusosi con le celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Repubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato ogni possibile iniziativa volta a garantire un capillare controllo della rete viaria e vigilare sul rispetto delle norme. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Controlli ponte del 2 giugno, impegnate oltre 40 pattuglie dei Carabinieri

Leggi anche Ponte sullo Stretto: controlli antimafia rafforzati con modelli da Expo, Olimpiadi e ricostruzioni - Recentemente, il governo ha rafforzato i controlli antimafia sul Ponte sullo Stretto di Messina, adottando modelli innovativi ispirati a Expo, Olimpiadi e ricostruzioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ponte del 2 giugno, controlli a tappeto sulle strade del mare

Da rainews.it: Un lungo ponte iniziato nella serata di venerdì e destinato ad esaurirsi non prima di lunedì sera. La Puglia diventa così meta tra le più ambite dai turisti del mordi e fuggi e del soggiorno breve. Un ...

Campomarino Lido, caos rifiuti dopo il ponte del 2 giugno: cassonetti pieni e sacchi abbandonati

Scrive primonumero.it: Scoppia la polemica sui social tra chi denuncia l'inciviltà dei vacanzieri e chi punta il dito contro la carenza di contenitori.

Lago di Garda, paura "Maranza": controlli straordinari a Peschiera e Castelnuovo

Da rainews.it: I controlli straordinari scatteranno intorno alle 13. Polizia, carabinieri, Guardia di finanza, vigili: l’appuntamento è alla stazione ferroviaria di Peschiera, sponda veronese del Lago di Garda. E po ...