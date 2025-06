Controlli nel week end del 2 giugno 6 denunce nel Vco

Nel lungo weekend del 2 giugno, i carabinieri del VCO hanno intensificato i controlli sulle strade, portando a ben sei denunce e sette patenti ritirate. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio di attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in vista dell'estate. Un dato interessante? Tre automobilisti sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi all'alcoltest. Un chiaro segnale che la prevenzione è fondamentale per garantire strade più sicure!

Leggi anche I controlli dei carabinieri nel week end: 8 persone denunciate nel Vco - Nel fine settimana, i controlli dei Carabinieri nel Verbano-Cusio-Ossola hanno portato a risultati significativi: otto persone denunciate, dieci segnalate alla Prefettura e undici patenti ritirate.

