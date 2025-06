Controlli a San Berillo Vecchio | droga trovata nella spazzatura sanzioni per minimarket degrado e rifiuti ingombranti

Nel cuore di Catania, il quartiere San Berillo Vecchio è al centro di un’operazione di polizia che mira a contrastare il degrado e l’illegalità. Tra rifiuti ingombranti e droga rinvenuta nella spazzatura, la situazione è critica. Questo intervento non è solo un atto di repressione, ma un segnale forte: la lotta per la riqualificazione urbana sta diventando un trend fondamentale nelle città italiane. La sicurezza dei cittadini passa anche da qui!

La polizia ha coordinato, nei giorni scorsi, nel quartiere San Berillo vecchio, un'articolata attività di controllo per contrastare il degrado urbano e i fenomeni di illegalità diffusa. In particolare, l'attività è stata svolta dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania con la.

Leggi anche Catania, San Berillo: controlli a tappeto dei carabinieri: obiettivo sicurezza e decoro per cittadini e turisti - Nel pomeriggio di oggi, il centro storico di Catania, e in particolare il quartiere San Berillo, ha visto un'operazione straordinaria di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dalla Polizia Locale.

