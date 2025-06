Contro i furti di biciclette ecco la marchiatura numero 23mila

Padova lancia un messaggio forte contro i furti di biciclette con la marchiatura numero 23.000, un'iniziativa che si è trasformata in un vero e proprio fenomeno sociale. Questo gesto non solo protegge i mezzi, ma promuove anche una cultura della mobilità sostenibile. Con ogni bicicletta marchiata, cresce la comunità di ciclisti consapevoli. Un piccolo passo per la sicurezza, un grande salto verso una città più green!

L'iniziativa era nata in sordina, ma con il passare del tempo è diventata un vero e proprio "cult" per il comune di Padova. Il 31 maggio, nel corso del tradizionale sabato di marchiatura in viale Codalunga, è stata marchiata la bicicletta numero 23mila a Giorgio Pasquali, alla presenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Contro i furti di biciclette, ecco la marchiatura numero 23mila

