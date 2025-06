Contributi in arrivo per la Zls Come ottenere sgravi fiscali Incontro online sul credito

Sei un imprenditore alla ricerca di opportunità per far crescere la tua attività? Non perdere l'incontro online di domani sul credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Scopri come ottenere sgravi fiscali e semplificazioni burocratiche che possono fare la differenza per il tuo business. In un contesto economico in continua evoluzione, queste agevolazioni rappresentano un'opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Un webinar dedicato al credito di imposta per le Zone logistiche semplificate, aree geografiche delimitate istituite per promuovere lo sviluppo economico e logistico attraverso semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali mirate. L’appuntamento è im programma per domani dalle 12 alle 14 all’indirizzo https:grt.webex.comgrtj.php?MTID=m6acf7fbed96eb52f76f2d70e9ab06314. Il programma dell’incontro prevede dopo i saluti introduttivi di Leonardo Marras (nella foto), assessore a all’Economia della Regione Toscana, gli interventi di Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio per la zona industriale apuana, e di Gianluca Martani dell’Agenzia delle entrate, responsabile ufficio modulistica imprese ed enti non commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contributi in arrivo per la Zls. Come ottenere sgravi fiscali. Incontro online sul credito

