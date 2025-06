Continassa Juve | riprendono gli allenamenti in vista del Mondiale per Club senza i Nazionali Le condizioni di Locatelli

La Juventus riprende gli allenamenti alla Continassa, in vista del Mondiale per club, ma senza i nazionali. Un momento cruciale dove i bianconeri devono trovare ritmo e strategia. Occhi puntati su Locatelli: le sue condizioni potrebbero essere decisive per il futuro della squadra. In un contesto calcistico dove ogni dettaglio fa la differenza, la Juve si prepara a mostrare la sua forza. Riusciranno i ragazzi di Allegri a sorprendere?

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allenamento mattutino per la Prima Squadra maschile bianconera alla Continassa, al lavoro in vista delle gare negli Stati Uniti del Mondiale per Club – in programma a partire dal prossimo 19 giugno e che vedranno la Juventus impegnata nelle sfide del girone contro Al Ain, Wydad AC e Manchester City.

