La chef Apolline Soëte, con la sua ricetta “Ostriche in gelée del mio nonno in un viaggio ligure”, ha conquistato il primo premio al contest dell'ambasciata di Francia. Un piatto che celebra l’unione tra tradizione e innovazione culinaria, riflettendo il crescente trend della riscoperta delle radici gastronomiche. L'uso di ingredienti freschi come acqua di mare e finocchio selvatico trasporta i commensali in un viaggio sensoriale unico. Scopri il suo mondo!

Con la ricetta ‘Ostriche in gelée del mio nonno in un viaggio ligure’, con acqua di mare, vermouth, finocchio selvatico e pepe rosa, tartare di pomodoro in due consistenze, olio aromatico ligure, la chef normanna Apolline Soëte, che gestisce il bistrot collegato agli Orti di San Giorgio – sotto il castello di via XXVII Marzo – ha vinto per la sezione degli antipasti, in coppia con Umberto Rocca, chef del ristorante ‘Joia’, il contest organizzato la settimana scorsa dall’Ambasciata di Francia a Palazzo Farnese, Apolline è stata infatti una delle ospiti di eccezione al palazzo che ha aperto le sue porte per un incontro di scambio culturale, in partnership con GialloZafferano, il food media divulgatore della cucina italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contest all’Ambasciata di Francia. Primo premio per la chef Apolline

