Conte vuole due esterni offensivi | Ndoye è la prima scelta costa 40 milioni Pedullà

Antonio Conte punta dritto su Dan Ndoye per rinforzare l'attacco del Napoli. Con un investimento di 40 milioni, il giovane talento svizzero si prepara a diventare il fulcro della manovra offensiva azzurra. In un calcio sempre più incentrato sulle ali, la scelta di Conte segna un trend: la ricerca di esterni rapidi e dinamici sta ridefinendo le strategie delle squadre di vertice. Prepariamoci a emozioni da urlo!

Conte vuole due esterni offensivi: Ndoye è la prima scelta (Pedullà) Alfredo Pedullà fa il punto sul calciomercato del Napoli, in particolare modo sull’attacco degli azzurri. Scrive Pedullà sul proprio sito: Il Napoli prenderà due esterni offensivi forti, ha diversi nomi in lista, ma ce n’è uno in cima: stiamo parlando di Dan Ndoye, grande protagonista anche nell’ultima stagione del Bologna. Il Napoli aveva fatto un tentativo già a gennaio, ma era stato respinto al mittente. I contatti sono continuati anche nelle ultime ore, il Napoli sa che la valutazione è di almeno 40 milioni, ma cercherà di arrivare a una soluzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it