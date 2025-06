Conte preme per Ndoye | la valutazione del Bologna e la mossa del Napoli

Antonio Conte punta su Dan Ndoye per potenziare il Napoli, un segnale chiaro della sua ambizione di riportare il club ai vertici del calcio italiano. L'interesse per l'esterno del Bologna si inserisce in un trend di mercato sempre più competitivo, dove le squadre cercano giovani talenti pronti a fare la differenza. Riuscirà Conte a trasformare Ndoye in un protagonista della prossima stagione? La risposta potrebbe stupire.

Dan Ndoye sembra essere il favorito di Antonio Conte per il suo Napoli: c'è un indizio in merito alle voci che coinvolgono l'esterno del Bologna. Il Napoli ha intenzione di rinforzare la propria rosa per una stagione ancora da protagonista. Garanzia che, evidentemente, A ntonio Conte ha preteso nei giorni scorsi, in occasione del summit con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis decisivo per la permanenza del leccese all'ombra del Vesuvio. Secondo quanto si apprende da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su You Tube, Conte ha ottenuto maggior centralità nelle mosse di mercato, a dimostrazione di quanto la dirigenza punti su di lui per portare il Napoli ancora più in alto.

