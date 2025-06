Conte Juve Graziani fa chiarezza su quanto accaduto | Non voglio dire che i bianconeri si siano tirati ma… La rivelazione che sconvolge!

La notizia del rifiuto di Antonio Conte alla Juve, come rivelato da Ciccio Graziani, fa riflettere sul clima attuale nel calcio italiano. In un momento in cui le squadre cercano stabilità e visione a lungo termine, il no di Conte rappresenta una presa di posizione forte. La domanda sorge spontanea: quali valori guidano oggi le scelte dei grandi allenatori? Scopriremo insieme se la tradizione bianconera avrà ancora appeal nei prossimi anni.

Conte Juve, Graziani rivela per quale motivo è sfumato il ritorno dell’allenatore del Napoli è sfumato! Le parole. Ciccio Graziani ha analizzato a Tele A i motivi che hanno spinto Antonio Conte a rimanere al Napoli e a rifiutare, quindi, la Juve. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Perché Antonio Conte adesso deve fare il salto di qualità in Europa. È quindi successo qualcosa di particolare, non voglio ora dire che la Juventus si è tirata indietro, non gli ha fatto questo, il Milan non l’ha voluto, non m’interessa. So solo che De Laurentiis ha fatto un capolavoro, però deve essere successo qualcosa». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Graziani fa chiarezza su quanto accaduto: «Non voglio dire che i bianconeri si siano tirati, ma…» La rivelazione che sconvolge!

Leggi anche Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve - Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre.

Federico #Chiesa a GdS: “Chi prende #Conte, così come #Allegri, ha più possibilità di lottare per lo Scudetto. Max mi ha dato tanto. Thiago #Motta non mi voleva alla #Juventus e mi ha detto: ‘Non fai parte del progetto, trovati una squadra… Leggi la discussione

