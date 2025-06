Conte ha cambiato i piani di Napoli e Juventus Manna aveva concordato mosse di mercato con Allegri Gazzetta

Il calciomercato è un gioco di scacchi in cui le mosse improvvise possono stravolgere l'intera strategia. Conte e Allegri, due allenatori dal carattere forte, si ritrovano a dover rivedere i piani: se da un lato il Napoli sembrava pronto a dare una nuova direzione, dall'altro la Juventus si apprestava a riprendere un vecchio amico. Questo ribaltamento di situazioni potrebbe segnare una nuova era nel calcio italiano. Chi avrà la meglio?

. Dopo qualche giorno, la Gazzetta dello Sport – a firma Carlo Laudisa – torna su quelle che definisce le 24 ore che hanno cambiato le carte in tavola. Era tutto pronto sia per Conte alla Juventus sia per Allegri al Napoli. Al punto – scrive la Gazzetta – che Manna aveva concordato alcune mosse di mercato col tecnico livornese. Poi, il dietrofront di Conte ( che al Napolista abbiamo spiegato con la confusione che in questo momento regna nel club bianconero ) ha scombussolato i piani di mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte ha cambiato i piani di Napoli e Juventus. Manna aveva concordato mosse di mercato con Allegri (Gazzetta)

Leggi anche De Laurentiis è cambiato: non ci sarà un nuovo Garcia se Conte toglierà il disturbo (Il Giornale) - De Laurentiis è cambiato rispetto allo scorso anno, dopo la sbornia dello scudetto. Secondo Il Giornale, ora il presidente azzurro non punta a un nuovo Garcia, a meno che Conte non interrompa il suo ruolo.

Conte ha cambiato i piani di Napoli e Juventus. Manna aveva concordato mosse di mercato con Allegri (Gazzetta)

Da ilnapolista.it: È andata certamente peggio alla Juventus. A Torino restano i cocci del dietrofront di Conte che ha coinvolto anche Allegri ...

