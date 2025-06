Constantini | Prima di Pechino facevo la commessa Vi spiego perché il curling è speciale

L'olimpionica del curling, Constantini, toglie il velo sul suo incredibile viaggio da commessa a campionessa. Le vittorie con Amos Mosaner non solo hanno segnato il suo destino, ma rivelano anche la magia di una disciplina che unisce strategia e complicità. "Non ci alleniamo insieme", dice, sottolineando che il vero segreto del successo sta nella fiducia reciproca. Scoprite perché il curling sta conquistando sempre più appassionati in Italia!

L’olimpionica del doppio misto si racconta: "Le vittorie con Amos Mosaner mi hanno cambiato la vita. Con lui c’è grande intesa ma non ci alleniamo insieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Constantini: "Prima di Pechino facevo la commessa. Vi spiego perché il curling è speciale"

Approfondimenti da altre fonti

Constantini e Mosaner, chi sono gli "Imbattibili"

Lo riporta ilmessaggero.it: Il percorso sportivo non è stato facilissimo. Solo di recente infatti la Constantini è entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Prima, per mantenersi, doveva dividersi tra gli allenamenti e ...

Curling, Constantini-Mosaner campioni del mondo tre anni dopo l’oro di Pechino

Come scrive msn.com: Alle Olimpiadi di Pechino hanno ... punto è arrivato da Constantini, Dodds ha pareggiato nel secondo end, nel terzo Mosaner ha sbagliato e Stefania l’ha rincuorato prima di andarsi a prendere ...

Constantini e Mosaner in finale nel curling: la coppia mista a medaglia sicura alle Olimpiadi di Pechino

corriere.it scrive: Il doppio misto del curling italiano approda in finale al torneo olimpico di Pechino ... È la prima storica medaglia del curling per l'Italia ai Giochi olimpici Constantini è tra le più precise ...