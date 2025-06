Consilgio comunale eletti i cittadini da inserire all' albo d' oro 2025 | dall' atleta al prete dei poveri ai professionisti

In un momento in cui la comunità cerca sempre più modelli da seguire, il Consiglio Comunale di Perugia ha eletto i protagonisti dell’Albo d’Oro 2025. Da atleti a preti dei poveri, passando per professionisti, queste figure eccezionali incapsulano lo spirito di una città che celebra le sue eccellenze. Scoprire chi sono i nuovi volti di questo riconoscimento è un invito a riflettere sulle storie che rendono Perugia unica. Non perdere l’occasione di conoscere

Eletti, in seduta segreta nel consiglio comunale di oggi, i cittadini e le associazioni meritorie da inserire nell'albo d’oro 2025. Un votazione basata sulle attività svolte che hanno dato lustro alla città di Perugia. Accogliendo le proposte dell’apposita commissione consiliare costituita, si è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Consilgio comunale, eletti i cittadini da inserire all'albo d'oro 2025: dall'atleta al prete dei poveri ai professionisti

