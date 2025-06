Consiglio comunale eletti i cittadini da inserire all' albo d' oro 2025 | dall' atleta al prete dei poveri ai professionisti

Oggi il consiglio comunale di Perugia ha celebrato l'eccellenza locale, eleggendo i cittadini e le associazioni meritevoli per l'albo d'oro 2025. Da atleti a volontari, ogni scelta rappresenta un tassello di orgoglio collettivo. Questo gesto non solo onora chi si impegna, ma riflette un trend crescente: riconoscere il valore delle comunità nel costruire un futuro migliore. Scopriremo insieme chi avrà l'onore di brillare in questa prestigiosa lista!

Eletti, in seduta segreta nel consiglio comunale di oggi, i cittadini e le associazioni meritorie da inserire nell'albo d’oro 2025. Un votazione basata sulle attività svolte che hanno dato lustro alla città di Perugia. Accogliendo le proposte dell’apposita commissione consiliare costituita, si è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Consiglio comunale, eletti i cittadini da inserire all'albo d'oro 2025: dall'atleta al prete dei poveri ai professionisti

