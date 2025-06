consar gardini nuovo presidente ma il consiglio si spacca

Nakia Gardini, nuovo presidente del Consar, si trova già di fronte a sfide inaspettate. La sua elezione ha messo in luce tensioni latenti all'interno del consiglio, con 5 membri che hanno abbandonato la riunione. Questo episodio non è solo un evento isolato: riflette un trend più ampio di instabilità nelle leadership aziendali italiane. Riuscirà Gardini a ricompattare le fila e guidare il Consar verso nuove sfide? Solo il tempo lo dirà.

Venerdì scorso il consiglio di amministrazione del Consar ha eletto come nuovo presidente Nakia Gardini, autotrasportatore forlivese titolare dell’azienda che porta il suo nome. La riunione, tuttavia, si è rivelata complessa, segnando una spaccatura interna: 5 dei 13 consiglieri hanno infatti abbandonato l’incontro, tra questi Veniero Rosetti, storico presidente del consorzio da oltre trent’anni. Va precisato che non si è trattato di dimissioni formali, che richiederebbero un atto ufficiale in quanto i membri del cda sono stati eletti dall’assemblea dei soci che si è tenuta sabato 24 maggio. Fino a ieri, infatti, nessuna comunicazione in questo senso era stata formalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it