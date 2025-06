Conoscere per vivere bene insieme Costituzione e pari opportunità | la premiazione del concorso

Il concorso “Conoscere per vivere bene insieme. Costituzione e Pari Opportunità” di Arezzo rappresenta un passo fondamentale verso la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. In un’epoca in cui l’inclusione e la giustizia sociale sono al centro del dibattito pubblico, questa iniziativa educa i più giovani sui principi fondamentali della nostra democrazia. Un invito a riflettere: quanto è importante conoscere i diritti per costruire una società migliore?

Arezzo, 3 giugno 2025 – Promuovere la conoscenza della Costituzione Italiana tra i giovanissimi e sensibilizzare le nuove generazioni ai valori delle pari opportunità: è stato questo l’obiettivo del bando di concorso “ Conoscere per vivere bene insieme. Costituzione e Pari Opportunità”, promosso dal Comune di Arezzo e rivolto alle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale e del quale questa mattina si è tenuta la cerimonia di premiazione. Il concorso ha invitato gli studenti a confrontarsi con i principi fondamentali della Carta costituzionale, con un focus particolare sugli articoli che richiamano, in modo diretto o implicito, il tema dell’equità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Conoscere per vivere bene insieme. Costituzione e pari opportunità”: la premiazione del concorso

Segui queste discussioni sui social

Cose che sto #imparando #scrivendo un #romanzo che ha per #protagnista una #persona #adhd pt.1I #tempi di #attesa per ottenere una #diagnosi Molte delle #persone #intervistate raccontano che ottenere una diagnosi in #Italia è complesso. Vi… Leggi la discussione

Vi presento Budrio (BO) il mio paese. Il Comune in Piazza Filopanti, il Teatro Consoriziale (bellissimo) e l'Ocarina lo strumento musicale nato qui. Il sito del Comune: e il sito delle Ocarine: #viaggio #Emilia_Romagna #conoscere #viaggiar… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

“Conoscere per vivere bene insieme. Costituzione e pari opportunità”: la premiazione del concorso

Segnala lanazione.it: È un’iniziativa che unisce educazione, partecipazione e cittadinanza attiva, nella convinzione che una società più giusta e inclusiva si costruisca fin dai banchi di scuola”.

Al via il bando “Conoscere per vivere bene insieme – Costituzione e pari opportunità”

Si legge su lanazione.it: Arezzo, 19 febbraio 2025 – L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo lancia il bando di concorso “Conoscere per vivere bene insieme – Costituzione e pari opportunità ...

Conoscere per vivere bene

Da mbnews.it: Dello stesso parere, il sindaco Marco Mariani, che ha sottolineato l’importanza non solo di intrecciare ottimi rapporti con le istituzione sanitarie locali, ma di «fare qualcosa insieme che ...