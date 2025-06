Congedo parentale maggiorato all’80% | le ultime istruzioni Inps

Le ultime istruzioni INPS sul congedo parentale maggiorato all’80% pongono l’accento su un tema sempre più attuale: la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Questa nuova opportunità offre ai genitori la possibilità di prendersi cura dei propri piccoli senza rinunciare a un sostegno economico significativo. Un aspetto interessante? Maggiore flessibilità potrebbe incoraggiare più famiglie a scegliere un congedo prolungato, ripensando il futuro della genitorialità in Italia!

La scelta dei genitori di assentarsi in congedo parentale è frutto di numerose variabili, tra cui figura anche l’aspetto economico legato al riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione, a differenza dei periodi di maternità paternità obbligatori in cui la copertura economica è maggiore, senza parlare dell’attività lavorativa ordinaria. Nell’ottica di rendere economicamente più attrattiva l’assenza per congedo parentale, allo scopo di incentivare sempre più lavoratori a ricorrervi (nella speranza di migliorare la conciliazione vita – lavoro e promuovere a cascata la natalità) il legislatore ha, negli ultimi anni, aumentato l’indennità INPS dal 30 al 60 – 80% della retribuzione limitatamente a taluni mesi di congedo, fruiti entro il sesto anno di vita del figlio. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Congedo parentale maggiorato all’80%: le ultime istruzioni Inps

Leggi anche Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabù" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Congedo parentale maggiorato all’80%: le ultime istruzioni Inps

Si legge su leggioggi.it: La scelta dei genitori di assentarsi in congedo parentale è frutto di numerose variabili, tra cui figura anche l’aspetto economico legato al riconoscimento da ...

Congedo parentale 2025, 3 mesi pagati all’80%: cosa cambia, a chi spetta e come richiederlo

Secondo tag24.it: Nel 2025 il congedo parentale diventa più vantaggioso: 3 mesi all’80% per ogni genitore: novità, requisiti e come fare domanda.

Congedo Parentale, Anche il terzo mese è indennizzabile all’80%

msn.com scrive: I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la novella contenuta nella legge n. 207/2024. La maggiorazione dell’indennità vale per i congedi fruiti entro 6 anni di vita del figlio e solo per i lavora ...