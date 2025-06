Confindustria | Serve una Risposta Forte per Difendere Pirelli dal Blocco Usa

La situazione di Pirelli è un campanello d’allarme per il nostro Made in Italy. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia un appello al governo: serve una risposta decisa per salvaguardare un’eccellenza contro le restrizioni americane. Questo non è solo un tema aziendale, ma una questione di identità nazionale. La resilienza delle nostre imprese deve essere sostenuta, perché ogni sfida è un'opportunità per ripartire.

Pirelli è oggi in stallo. Serve una risposta forte del Paese. Auspichiamo che il governo difenda Pirelli, un'eccellenza del nostro Made in Italy, avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, commentando a margine di un evento a Parma la situazione di impasse legata al confronto con il socio Sinochem ed alle nuove leggi Usa che vietano l'accesso al mercato, su tecnologie sensibili, a società con soci pubblici cinesi. Senza una riduzione stabile della quota di Sinochem sotto il 25%, Pirelli non potrà crescere negli Usa, con gravi ricadute anche in Italia: molte nuove assunzioni e importanti investimenti sarebbero infatti a rischio, evidenzia il leader degli industriali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria: Serve una Risposta Forte per Difendere Pirelli dal Blocco Usa

Leggi anche Orsini (Confindustria): “L’Europa deve cambiare passo, serve una risposta rapida per l’industria” - Nell'ultima giornata del Festival dell'Economia di Trento, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha esortato a una risposta rapida per l'industria europea.

