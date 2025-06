Confermata la condanna a 20 anni per Walter Biot accusato di spionaggio per la Russia

La condanna a 20 anni per Walter Biot, il capitano di fregata colpevole di spionaggio per la Russia, getta un'ombra inquietante sulla sicurezza nazionale. In un periodo in cui l'Europa sta affrontando nuove sfide geopolitiche, questo caso sottolinea l'importanza della vigilanza contro minacce interne ed esterne. Un punto interessante? La somma ricevuta da Biot: solo 5mila euro, una cifra esigua che mette in discussione le motivazioni dietro atti così gravi.

La condanna a 20 anni nei confronti di Walter Biot, il capitano di fregata arrestato dai carabinieri del Ros nel 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5mila euro, è stata confermata in secondo grado. I giudici della Corte d'Assise di Appello hanno lasciato invariata la pena stabilita con la sentenza di primo grado emessa nel gennaio dello scorso anno, in seguito all'inchiesta dei magistrati Gianfederica Dito e Michele Prestipino. Biot è imputato per le accuse di spionaggio, corruzione e rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete.

