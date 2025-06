Conferma supplenze sostegno 2025 26 | nuove istruzioni operative

Il Ministero dell'Istruzione ha rilasciato nuove istruzioni per la conferma delle supplenze su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26. Questa proroga, dedicata ai docenti già in servizio, rappresenta un passo verso la stabilità nella carriera degli insegnanti, sempre più al centro del dibattito educativo nazionale. Scoprire come queste misure influenzeranno il prossimo anno scolastico può rivelarsi cruciale per chi si occupa di formazione e pedagogia.

Il Ministero ha confermato la possibilitĂ di proroga delle supplenze su posto di sostegno per l’a.s. 202526 a favore dei docenti giĂ in servizio nel 202425 con contratto al 30 giugno o 31 agosto. Le indicazioni, chiarite dalla nota MIM del 29 maggio e riprese dagli Uffici Scolastici, stabiliscono modalitĂ e vincoli per la riconferma. . Conferma supplenze sostegno 202526: nuove istruzioni operative . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Conferma delle supplenze su posto sostegno 2025/26: ecco le novitĂ e le precisazioni - Buone notizie per chi lavora nel mondo della scuola! Le supplenze su posto di sostegno saranno confermate anche per l'anno scolastico 2025/26, a patto che i supplenti siano giĂ in servizio al 31 agosto o 30 giugno.

