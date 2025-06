Conferma delle supplenze su posto sostegno 2025 26 | ecco le novità e le precisazioni

Buone notizie per chi lavora nel mondo della scuola! Le supplenze su posto di sostegno saranno confermate anche per l'anno scolastico 2025/26, a patto che i supplenti siano già in servizio al 31 agosto o 30 giugno. Questa misura, in linea con il DM n. 32 del 26 febbraio 2025, offre stabilità a tanti professionisti e contribuisce a garantire un supporto continuativo agli studenti con bisogni speciali. Scopri tutti i dettagli delle novità!

Conferma del supplente già assunto al 31 agosto o 30 giugno su posto di sostegno per l'anno scolastico 202425 anche per l'anno scolastico 202526, in applicazione del dm n. 32 del 26 febbraio 2025. Ecco le novità e le precisazioni. L'articolo Conferma delle supplenze su posto sostegno 202526: ecco le novità e le precisazioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Supplenze di sostegno 2025/26: come funziona la conferma - Il futuro dell’istruzione passa anche dalla continuità nel sostegno educativo. Per il 2025/26, i docenti di sostegno possono essere riconfermati se rispettano specifiche condizioni, incluse le richieste familiari.

