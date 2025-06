Conferenza Unesco a Napoli domani al via seconda edizione | 132 000 euro per i rinfreschi

Domani Napoli si trasforma nel cuore pulsante della cultura mondiale con la seconda edizione della Conferenza Unesco “Cultural Heritage in the 21st Century”. Un evento che riunisce esperti da 194 Paesi, pronto a rilanciare il dibattito su patrimonio e innovazione. E non è tutto: con 132.000 euro destinati ai rinfreschi, si riflette su come il cibo possa diventare un linguaggio universale di incontro e dialogo. Scopri come!

Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto a Napoli, per la seconda edizione della Conferenza Unesco “Cultural Heritage in the 21st Century”, in programma da domani a venerdì 6 giugno a Castel Capuano. L’Italia ospiterà rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membri. L’obiettivo è riprendere il dibattito internazionale sulle le sinergie e convergenze tra la Convenzione del Patrimonio Mondiale e la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Organizzazione. Un tema già approfondito nel corso della prima conferenza di Napoli, tenuta a novembre 2023. La sessione istituzionale dei lavori si aprirà alle 13. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conferenza Unesco a Napoli, domani al via seconda edizione: 132.000 euro per i rinfreschi

