Confagricoltura | Il latte è un valore anche per la salute

Il latte non è solo un alimento, ma un vero e proprio tesoro per la salute e l'economia italiana. Con un valore di produzione che supera i 7 miliardi di euro e un fatturato complessivo che sfiora i 18,5 miliardi, il settore lattiero-caseario si conferma fondamentale per l'agroalimentare nostrano. Un'opportunità da valorizzare, in un'epoca in cui il benessere alimentare è sempre più al centro delle scelte quotidiane. Scopri perché il latte merita un posto d

"Quello del latte, con un valore della produzione di oltre 7 miliardi di euro nella fase agricola tra latte vaccino, ovicaprino e bufalino e 18,5 miliardi di fatturato dell’industria lattiero casearia, si conferma settore pilastro dell’agroalimentare italiano". Lo ha ricordato Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura, durante la ’ Giornata mondiale del latte ’, invitando anche a "riflettere sul valore di questo prezioso alimento e promuovere una maggiore consapevolezza sui benefici che apporta alla nostra salute attraverso campagne di informazione che vadano oltre i programmi di educazione alimentare nelle scuole". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confagricoltura: "Il latte è un valore anche per la salute"

Leggi anche Giornata mondiale del latte 2025: la nota di Confagricoltura - In occasione della Giornata Mondiale del Latte 2025, Confagricoltura sottolinea l'importanza di un settore che vale oltre 7 miliardi di euro nella produzione agricola.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Confagricoltura: Il latte è un valore anche per la salute; Giornata del latte, Confagricoltura: «Alimento prezioso per la salute. Importante per pecorino Dop; Confagricoltura: latte alimento d’eccellenza grazie agli allevatori italiani; Giornata del latte, Confagricoltura: «Alimento prezioso per la salute. Importante per pecorino Dop». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Confagricoltura: "Il latte è un valore anche per la salute"

lanazione.it scrive: presidente di Confagricoltura, durante la ’Giornata mondiale del latte’, invitando anche a "riflettere sul valore di questo prezioso alimento e promuovere una maggiore consapevolezza sui benefici che ...

Giornata del latte, Confagricoltura: «Alimento prezioso per la salute. Importante per pecorino Dop»

Lo riporta msn.com: GROSSETO – Quello del latte, con un valore della produzione di oltre 7 miliardi di euro nella fase agricola tra latte vaccino, ovicaprino e bufalino e 18,5 miliardi di fatturato dell’industria lattier ...

Giornata Mondiale del Latte, Confagricoltura “Pilastro dell’agroalimentare italiano”

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...