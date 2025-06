Concorso Pnrr 1 Secondaria | le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A S 2025 26 Aggiornato il 3 giugno

Il mondo della scuola si prepara a un importante cambiamento con le graduatorie di merito del concorso Pnrr 1, utili per le assunzioni nell'anno scolastico 2025/26. Pubblicate il 3 giugno, queste liste rappresentano una grande opportunità per nuovi talenti nell'insegnamento. In un periodo in cui la formazione è al centro del dibattito pubblico, chi conquisterà un posto tra i banchi di scuola? Scopri se sei tra i fortunati!

Ecco le graduatorie di merito relative al Concorso Pnrr 1 (DDG n. 25752023) per la scuola secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 202526, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito Concorso Pnrr 1 Secondaria: criteri . Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 202526 Aggiornato il 3 giugno . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 2025/26 [In aggiornamento]; Concorsi docenti PNRR: se si supera prova scritta e orale, valgono 12 punti quando si diventerà docenti di ruolo; ASSUNZIONE DOCENTI IDONEI CONCORSO : A CHE PUNTO SIAMO CON IL D.L.45/2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Seconda prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: si svolge il 12 Giugno, ecco l’Avviso del Ministero

ticonsiglio.com scrive: Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il Calendario della seconda prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti, che si svolgerà il 12 Giugno 2025. Ecco l'Avviso con le indicazioni del MIM in ...

Concorso PNRR secondaria: vincitori non abilitati rimarranno nella scuola dove sono stati assunti al 31 agosto?

Come scrive orizzontescuola.it: Dovrò rifare la scelta o verrò confermata nella sede scelta 1”quest’anno ... seguire i vincitori di concorso della secondaria non abilitati. Assunzioni GM PNRR 2023 Le assunzioni da GM ...

Concorso PNRR 2 Scuola Secondaria: nuova FAQ del Ministero

Secondo msn.com: in merito al concorso PNRR 2 per docenti di scuola secondaria, pubblicando una nuova ... Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui ai punti A.1.2 o A.1.3 della tabella di valutazione?