concorso per laureandi l intesa

Un concorso dedicato ai laureandi ricorda Giacomo Di Napoli, giovane pilota la cui passione per il volo ha ispirato una nuova generazione. L'evento, tenutosi a Prato, segna un passo importante verso la valorizzazione del talento giovanile. In un'epoca in cui l’innovazione e la creatività sono fondamentali, questa iniziativa celebra non solo un grande campione, ma anche il potere della comunità di mantenere viva la memoria e l'ispirazione.

E' morto tragicamente tre anni fa, mentre volava con il suo aliante, la sua grande passione. Ma la memoria di Giacomo Di Napoli, il giovane campione di volo aglianese, è sempre onorata. L'ultimo evento si è tenuto a Prato, al Museo di Palazzo Datini dove è stata sancita l'intesa fra l'associazione Adalgisa Battistelli Ets e l'associazione Giak Nuotatore Volante, alla quale farà seguito un bando di concorso riservato ai laureandi. Questa collaborazione è nata per "Promuovere la ricerca e l'eccellenza accademica nei campi della psicologia del lavoro e delle organizzazioni e della psicologia dello sport ".

