Concorso docenti PNRR2 Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR2 è finalmente in fase di svolgimento, con le commissioni che pubblicano le convocazioni per la prova orale di infanzia e primaria. In un contesto in cui l'istruzione sta vivendo una profonda trasformazione grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ogni candidto tiene il destino della propria carriera nelle mani. Preparati a cogliere questa opportunità unica: il futuro dell'insegnamento ti aspetta!

Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 30602024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi alla prova orale ricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi. L'articolo Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

