Concorso docenti PNRR 2 infanzia e primaria | calendario prove orali Aggiornato al 3 giugno

È il momento di brillare per i futuri insegnanti! Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria sono alle porte, con le commissioni pronte a valutare talento e passione. Questo evento segna un passo cruciale nel rinnovamento del nostro sistema educativo, in linea con il trend di investire nel futuro della formazione dei più piccoli. Sei pronto a fare la differenza? Scopri tutto sul calendario aggiornato!

Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con il DDG n. 30602024, stanno per iniziare. Le Commissioni esaminatrici hanno iniziato a pubblicare le convocazioni ufficiali, che seguono il calendario stabilito. I candidati ammessi riceveranno la convocazione tramite la piattaforma ufficiale dedicata alle Procedure selettive e concorsi. Requisiti per l’ammissione . Concorso docenti PNRR 2, infanzia e primaria: calendario prove orali Aggiornato al 3 giugno . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

