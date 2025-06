Concorezzese patto con l’Ausonia Salva l’attività di base | esultano 300 tesserati

Il calcio a Concorezzo festeggia! Grazie al patto con l'Ausonia, l'attività sportiva è salva e continua a brillare, coinvolgendo ben 300 tesserati, la maggior parte giovani talenti. Questo accordo non è solo una vittoria locale, ma si inserisce in un trend di rinascita dello sport giovanile, fondamentale per il futuro delle nuove generazioni. La passione per il calcio continua a crescere: chi sa quali futuri campioni nasceranno qui?

Concorezzo, 3 giugno 2025 – Il calcio a Concorezzo è salvo. E, forse, non è mai stato veramente in pericolo. L’attività al centro sportivo di via Pio X, specie per il settore giovanile – che da settembre potrebbe anche avere una categoria in più – e i 300 tesserati per la stragrande maggioranza sotto i 18 anni proseguirà senza intoppi con una nuova proprietà, una nuova società e per le fasce alte addirittura una nuova denominazione. Procediamo con ordine e precisamente dallo scorso 9 marzo quando attraverso un comunicato stampa il consiglio direttivo della Concorezzese presieduto da Carlo Mariani ufficializzava la volontà di non rinnovare l’accordo con il Comune per la gestione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it