Concertone gratuito con la Cgil

La musica torna a unire l’Oltrarno con un nuovo concertone gratuito organizzato dalla Cgil! Dopo il trionfo all’Isolotto, domani dalle 18 in piazza del Carmine, artisti del calibro di Piero Pulù e Bobo Rondelli si esibiranno per sostenere il “sì” a una visione di lavoro più giusta. In un periodo di cambiamenti sociali, la cultura diventa un potente strumento di mobilitazione. Non perdere questa occasione di partecipare!

Musica per il ’sì’ in Oltrarno. Dopo il successo del concertone in piazza all’Isolotto – dove si sono esibiti tra gli altri Piero Pulù, la Bandabardó, Bobo Rondelli e Peppe Voltarelli – la Cgil fa il bis. Stavolta l’appuntamento è per domani dalle 18 in piazza del Carmine con ingresso libero (e diretta su Controradio). "Facciamo il bis con un concerto connotato sul mondo della musica giovanile a chiusura della campagna per per sostenere i 5 Sì al referendum sul lavoro e la cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Con tutti i soggetti del comitato promotore, abbiamo portato avanti una campagna elettorale importante, costruita dal basso, casa per casa, piazza per piazza, luogo di lavoro per luogo di lavoro" dichiara Bernardo Marasco, segretario generale della Cgil Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concertone gratuito con la Cgil

