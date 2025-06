Concerto il paese del solecuore classico italiano

Domenica 8 giugno, alle 19:30, il palcoscenico di Palazzo Settanni si trasformerà nel cuore pulsante della canzone italiana con “Il Paese del Sole... Cuore Classico Italiano”. Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un viaggio emozionante tra le note che hanno segnato la nostra storia. Scoprirete come la musica può unire generazioni, evocando ricordi e sentimenti in un'atmosfera incantevole. Non perdete l’occasione di vivere un'esperienza che scalda il

"Il Paese del Sole. Cuore Classico Italiano" è il titolo del sesto appuntamento di domenica 8 giugno, alle ore 19:30, della rassegna "Musica e Incanto a Palazzo Settanni", che torna a far vibrare le corde dell'anima con un concerto interamente dedicato al fascino senza tempo della canzone.

