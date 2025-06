Concerto Gigi D' Alessio al Maradona il duetto con Geolier sulle note di Senza tuccà | VIDEO

Il concerto di Gigi D'Alessio al Maradona è stata una celebrazione della musica napoletana, unendo generazioni e stili. Tra i momenti più emozionanti, spicca il duetto con Geolier sulle note di "Senza tuccà", che rappresenta perfettamente la fusione tra tradizione e modernità. In un periodo in cui la musica dal vivo sta tornando a risplendere, eventi come questi dimostrano quanto sia forte il legame tra artisti e pubblico. Un'esperienza imperdibile!

Una vera e propria festa della musica. Questo e molto altro è stato il primo dei concerti di Gigi D'Alessio allo stadio Maradona. Tanti gli artisti che hanno duettato sul palco con il cantautore partenopeo nel corso del lungo show. Tra questi Geolier sulle note di "Senza tuccà".

