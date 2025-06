Con un frigorifero sulle spalle percorre 112 km tra le montagne in memoria della moglie morta

Matt Jones ha sfidato la montagna e i suoi limiti, trascinando un frigorifero da 37 chili per 112 km, un gesto d'amore in memoria della moglie Vicky. Questa impresa non è solo una testimonianza di resilienza personale, ma anche un esempio di come il dolore possa trasformarsi in speranza, raccogliendo fondi per un hospice pediatrico. Un'incredibile avventura che dimostra che ogni passo può avere un significato profondo!

Matt Jones ha percorso 70 miglia con 4.500 metri di dislivello portando un frigo da 37 chili sulle spalle, in memoria della moglie Vicky. L’impresa, nata da una scommessa, ha raccolto fondi per un hospice pediatrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche 70 miglia con un frigorifero sulle spalle: l’impresa di Matt Jones nel Galles - Un'impresa che sfida ogni limite! Matt Jones ha attraversato il Galles con un frigorifero sulle spalle, percorrendo ben 113 chilometri e affrontando un dislivello di oltre 4.

Approfondimenti da altre fonti

