Un'impresa epica che va oltre il semplice atto di camminare: Matt Jones ha attraversato 112 km in montagna con un frigorifero sulle spalle, un tributo commovente alla moglie scomparsa. In un’epoca in cui l’amore e la resilienza emergono come trend universali, la sua storia ci insegna che ogni passo può raccontare una vita. Non è solo un viaggio, ma una celebrazione di legami indissolubili. Scopri il video dell’impresa che ha toccato i cuori

C’è chi scala l’Everest, chi pedala fino all’altro capo del mondo, chi affronta l’oceano in solitaria su una barca a remi. E poi c’è Matt Jones, un padre inglese di quattro figli, che ha deciso di rendere omaggio alla moglie scomparsa con un gesto straordinario: ha percorso 112 chilometri tra le montagne trasportando sulle spalle un frigorifero-congelatore di 37 chili. La sua impresa,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Con un frigorifero sulle spalle, attraversa 112 km sulle montagne in memoria della moglie morta l'impresa di Matt Jones VIDEO

