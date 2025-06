Con Margianalia il liceo D' Ascanio è ancora una volta uno spazio inclusivo di confronto e conoscenza

Il liceo scientifico D’Ascanio di Montesilvano ha brillato ancora una volta durante "Marginalia", un evento che ha trasformato l'istituto in un hub inclusivo per il confronto e la conoscenza. Dal 28 al 30 maggio, studenti, docenti e cittadini si sono riuniti per riflettere e discutere, ricordando l'importanza di spazi di incontro intergenerazionali. In un'epoca in cui la connessione è fondamentale, Marginalia dimostra che la cultura è il vero collante della società.

Per tre giorni, dal 28 al 30 maggio, il liceo scientifico D’Ascanio di Montesilvano “Marginalia” è tornata ancora una volta protagonista. Un evento che è un vero e proprio spazio collettivo, trasversale e intergenerazionale e cioè “il luogo che consente di fermarsi” come spiega la dirigente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Con "Margianalia" il liceo D'Ascanio è ancora una volta uno spazio inclusivo di confronto e conoscenza

