Con le stablecoin Trump sta preparando un’altra grande crisi finanziaria

Il recente dibattito sul GENIUS Act potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per le stablecoin, ma al contempo solleva interrogativi su una possibile crisi finanziaria. Mentre gli investitori e i regolatori si mobilitano, è cruciale chiedersi: stiamo davvero comprendendo le implicazioni di queste valute digitali? L'innovazione finanziaria è a un passo dal diventare una sfida per la stabilità globale. Preparatevi a rimanere sintonizzati!

Nei giorni passati il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione procedurale, con 66 voti a favore e 32 contrari, per iniziare il dibattito parlamentare sulla legislazione relativa alle stablecoin, il cosiddetto Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act. Le stablecoin sono criptovalute legate ad altri asset, come le monete, in particolare al dollaro. Gli emittenti sarebbero tenuti a detenere un dollaro di riserve per ogni dollaro di stablecoin. Dovrebbero essere meno volatili rispetto alle tradizionali criptoalute. La più grande stablecoin è Tether con una capitalizzazione di mercato di quasi 150 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Con le stablecoin, Trump sta preparando un’altra grande crisi finanziaria

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos americano | Con le stablecoin, Trump sta preparando un’altra grande crisi finanziaria; Cosa prevede il piano di riserva strategica di Bitcoin voluto da Trump; Trump Media punta su Bitcoin e Crypto.com; La cena di memecoin non etica dident Trump oggi per ospitare la lista degli ospiti controversa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Usa. Con le stablecoin si prepara un’altra grande crisi finanziaria

Secondo notiziegeopolitiche.net: Nei giorni passati il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione procedurale, con 66 voti a favore e 32 contrari, per iniziare il dibattito parlamentare sulla legislazione relativa alle stablec ...

Gli USA spingono sulle cripto stablecoin: prevista domanda per $2 trilioni

Da borsainside.com: L’interesse per le cripto stablecoin negli Stati Uniti cresce rapidamente grazie a nuove politiche favorevoli e all’avanzamento di un disegno di legge che ...

Da JpMorgan a Citi a Well Fargo, le grandi banche Usa studiano una stablecoin unica per entrare nel settore delle valute digitali

Secondo milanofinanza.it: Le banche vedono nelle stablecoin un’opportunità per velocizzare le transazioni più ordinarie, come i pagamenti transfrontalieri che possono richiedere giorni nei sistemi di pagamento tradizionali ...