Con l' arrivo della stagione turistica l’autobus Como-Menaggio si trasforma in un incubo

Con l'estate alle porte, la linea C10 Como-Menaggio si trasforma in un vero e proprio incubo per chi cerca di godere delle bellezze lacustri. L'aumento dei turisti porta con sé sovraffollamento e lunghe attese, creando disagi sia per i residenti che per i visitatori. È il momento di riflettere su come migliorare i servizi di trasporto pubblico, per garantire a tutti un accesso agevole a uno dei luoghi più affascinanti d'Italia.

Con l’arrivo dell’estate, la linea C10 Como-Menaggio torna ad attirare l’attenzione per le criticità ben note a residenti e turisti: sovraffollamento, lunghe attese e un numero insufficiente di corse per rispondere alla domanda crescente. A denunciarlo è un lettore che, nella serata di giovedì 30. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - "Con l'arrivo della stagione turistica l’autobus Como-Menaggio si trasforma in un incubo"

