Con la bici contro un' auto che sta svoltando gravissimo turista belga in vacanza in Italia

Un grave incidente ha scosso Montale, riportando alla luce il tema della sicurezza stradale per ciclisti e automobilisti. Un ciclista belga di 66 anni è stato coinvolto in uno scontro con un’auto, evidenziando quanto sia cruciale promuovere la cultura della condivisione della strada. Con l'aumento del turismo attivo, la sensibilizzazione su questi temi diventa fondamentale per garantire vacanze tranquille e sicure. Quanti altri incidenti simili dovremo registrare prima di cambiare rotta?

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio del 3 giugno a Montale. Un ciclista belga di 66 anni si è scontrato con un'auto lungo via Giulio Milani. Da quanto ricostruito viaggiavano in direzioni opposte, poi la vettura ha svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio di un negozio e ha.

