Con il primo stipendio Kvaratskhelia ha pagato l’operazione al cuore del padre

Khvicha Kvaratskhelia non è solo un talento del calcio, ma un simbolo di dedizione e amore familiare. Con il suo primo stipendio ha finanziato l'operazione al cuore del padre, dimostrando che il successo va oltre il campo. Mentre il Napoli celebra la sua vittoria in Champions, la sua storia toccante ci ricorda che dietro ogni campione c'è un legame profondo con le proprie radici. Un esempio di come lo sport possa trasformare vite, dentro e fuori dal terreno di gioco.

" Da bambino, Khvicha Kvaratskhelia si sedeva e aspettava che le mele crescessero ". Che è l'attacco un po' poetico che sceglie il New York Times per raccontare – ora che ha vinto la Champions e non è più solo il fenomeno misconosciuto che portava il Napoli al terzo scudetto – la storia del georgiano. Una storia che resta, seppure già raccontata, parecchio originale per come è fatto il calcio di oggi. "Trascorreva le estati a Tsalenjikha, la città natale della sua famiglia, incastonata tra le montagne del Caucaso georgiano. Tra la loro casa e il fiume c'era una distesa verde, delimitata a un'estremità da un ampio cancello di ferro.

