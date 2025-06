Con il marito morto da giorni si barrica in casa | la scoperta

Tragedia a Rotondi: una donna si è barricata in casa con il corpo senza vita del marito, lasciando la comunità in uno stato di shock. Questo drammatico evento mette in luce un fenomeno sempre più preoccupante: l’isolamento sociale. In un'epoca in cui le relazioni interpersonali vengono spesso trascurate, la mancanza di supporto può portare a situazioni estreme. Che cosa accade quando il silenzio diventa l'unica compagnia?

Momenti di paura a Rotondi, dove una donna si è barricata in casa con il corpo senza vita del suo compagno. Sono stati alcuni vicini a dare l'allarme, dopo aver avvertito fortissime esalazioni maleodoranti provenire dall'abitazione della coppia. All'arrivo delle forze dell'ordine la donna si è rifiutata di aprire la porta. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno forzato l'ingresso e una volta in casa hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo dell'uomo, un 60enne, era in stato avanzato di decomposizione, la sua morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. La donna in forte stato di agitazione ha ricevuto le prime cure del caso dai sanitari del 118.

