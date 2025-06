Con il borsello imbottito di dosi in stazione 19enne tradito dall' odore di droga e arrestato

Un odore sospetto ha tradito un 19enne egiziano in stazione: il suo borsello imbottito di droga è finito sotto i riflettori grazie a una segnalazione dell’Esercito. Questo episodio non è isolato, ma fa parte di un trend crescente di controlli e prevenzione nelle aree pubbliche. L’attenzione delle forze dell'ordine si fa sempre più serrata, un gesto che dimostra l’impegno nella lotta contro lo spaccio. La sicurezza è una priorità!

Nella mattina di sabato 31 maggio le volanti intervenute su segnalazione di una pattuglia dell'Esercito Italiano impiegata in servizio 'Strade Sicure' in Piazzale Marconi, hanno arrestato un 19enne egiziano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ad attirare l'attenzione dei.