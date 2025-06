Con Giuseppe Parlato perdiamo una voce libera Allievo di De Felice un esempio per i giovani studiosi

Con la scomparsa di Giuseppe Parlato, perdiamo non solo un accademico di spessore, ma anche una voce libera nel panorama culturale italiano. Allievo di De Felice, ha ispirato generazioni di giovani studiosi con il suo approccio critico e appassionato alla storia. I suoi funerali si terranno domani a Roma: un momento per riflettere sulla sua eredità e sul valore della ricerca libera in un’epoca sempre più complessa.

I funerali del professor Giuseppe Parlato si terranno domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 16, nella chiesa di San Giuseppe in via Nomentana a Roma. Perdiamo una personalità insostituibile. Non si ferma il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Parlato, uno degli studiosi più rigorosi della storiografia italiana contemporanea, che ha dedicato l'intera vita alla ricerca, alla formazione universitaria e alla costruzione paziente di una memoria storica meno ideologica e più documentata: sulla scia del suo maestro, Renzo De Felice. "Esprimo il mio cordoglio: studioso attento e autorevole della storia politica italiana.

Leggi anche Addio a Giuseppe Parlato, studioso della destra italiana. Giuli: perdiamo un maestro - Un maestro ci ha lasciato: Giuseppe Parlato, illustre storico della destra italiana, si è spento a Roma all’età di 73 anni.

E' morto Giuseppe Parlato, studioso della destra italiana

Riporta msn.com: Lo storico Giuseppe Parlato, tra i maggiori studiosi italiani del fascismo, della destra postbellica e dei movimenti politici del Novecento, è morto oggi a Roma all'età di 73 anni. Nato a Milano il 29 ...

