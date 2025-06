Comprare casa a Genova Bassa Val Bisagno quartiere più richiesto

Genova, con il suo porto iconico e la vivace vita universitaria, conquista il cuore degli acquirenti. La Bassa Val Bisagno emerge come il quartiere più ricercato, grazie a un mix di accessibilità e servizi. Questo trend di preferenza mette in luce non solo un aumento della domanda, ma anche una rinnovata attenzione per aree storiche e strategiche. Un ottimo momento per investire nel futuro! Non lasciarti sfuggire l'opportunità di essere parte di questa evoluzione urbanistica.

Da sempre Genova è una delle città più importanti dal punto di vista economico commerciale e dei trasporti grazie alla presenza del porto più grande d’Italia. Proprio per questo il mercato immobiliare è sempre molto attivo considerando anche l’Università e tutte le attività presenti in città. Idealista ha analizzato la situazione in tutta Italia in uno studio che ha permesso di capire quali sono i quariteri più richiesti e più costosi in ogni città. A Genova il quartiere più ambito è Bassa Val Bisagno con un indice di domanda relativa di 3,2. Questo parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Genova, Bassa Val Bisagno quartiere più richiesto

