Compra pneumatici su Internet fa il bonifico ma non li riceve | denunciata 50enne

Acquistare online è diventato un'abitudine quotidiana, ma attenzione: non sempre si è al sicuro! La storia di una 50enne denunciata dai Carabinieri di Vigatto mette in luce i rischi del commercio elettronico. Ha incassato un bonifico per pneumatici mai spediti, un trucco che purtroppo si sta diffondendo. Un invito a vigilare e informarsi prima di concludere acquisti online! Non farti trovare impreparato.

I Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno concluso una rapida e approfondita indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di una donna italiana di 50 anni, residente fuori regione. La donna è ritenuta, allo stato attuale delle indagini, la presunta responsabile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Compra pneumatici su Internet, fa il bonifico ma non li riceve: denunciata 50enne

