Comolli Juve il nuovo dg subito in azione | le prime tre mosse dell’ex presidente del Tolosa agenda già fittissima Gli appuntamenti

Damien Comolli è pronto a rivoluzionare la Juventus! Il nuovo direttore generale, fresco di nomina, ha già in mente tre mosse strategiche per rilanciare il club. Con un'agenda fittissima, il suo arrivo segna un cambio di passo importante nel contesto del calcio italiano, sempre più competitivo. Svelare i suoi piani ambiziosi potrebbe essere la chiave per riportare la Vecchia Signora ai vertici. Rimanete sintonizzati!

in programma. Nelle scorse ore la Juve ha reso noto l’inserimento in dirigenza di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa che in bianconero ricoprirà la carica di direttore generale del club. Nella sua agenda ci sarebbero già tre mosse. Innanzitutto nella giornata di domani incontrerà Tudor per ribadirgli la fiducia già anticipatagli da Elkann, poi avrà un contatto con il PSG per parlare della situazione riguardante Kolo Muani e infine si preoccuperà della scelta del nuovo ds con cui completare la dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, il nuovo dg subito in azione: le prime tre mosse dell’ex presidente del Tolosa, agenda già fittissima. Gli appuntamenti

