Como tenta un’estorsione a un negoziante

Un tentativo di estorsione che evidenzia un fenomeno preoccupante: l’aumento della criminalità ai danni dei piccoli imprenditori. In questo caso, un negoziante di riparazione cellulari ha saputo reagire, chiamando i carabinieri e dimostrando che non è necessario subire in silenzio. Questo evento ci ricorda che la solidarietà e la vigilanza nella comunità possono fare la differenza. È fondamentale difendere il proprio lavoro e la propria dignità!

Si è presentato dal titolare di un negozio di riparazione cellulari di via Milano, chiedendogli la somma di 2400 euro, senza aggiungere altre spiegazioni, se non che avrebbe rovinato lui e il fratello se non avesse ottenuto i soldi. L’uomo, un pakistano di 30 anni è tornato anche il giorno successivo. Ma il titolare ha chiamato i carabinieri che l’hanno denunciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, tenta un’estorsione a un negoziante

