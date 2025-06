Como la Festa della Repubblica | Patrimonio di valori comuni

La Festa della Repubblica non è solo un giorno di celebrazioni, ma un momento per riflettere su quel "patrimonio immateriale" che ci unisce. Le parole del Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, risuonano forti: valori comuni come base di una società coesa. In un'epoca in cui le divisioni sembrano aumentare, festeggiare insieme diventa un atto di resistenza civile. Unisciti a noi nel rinvigorire questo legame indissolubile!

Una festa di tutti, per condividere quel "patrimonio immateriale fatto di valori comuni e condivisi, presupposto prezioso per una convivenza ordinata e per una Repubblica forte". Pensata per i cittadini, di ogni età. Le parole del Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, pronunciate ieri in piazza Cavour in occasione della Festa della Repubblica, hanno voluto insistere sulla necessità di recuperare e rafforzare il senso di coesione: "Abbiamo voluto organizzare una celebrazione partecipata, attrattiva e spensierata – ha detto – con un programma ricchissimo, che vuole dare volto e voce a tutte le espressioni della nostra società, a partire dai bambini e dai giovani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, la Festa della Repubblica: "Patrimonio di valori comuni"

