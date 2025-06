Commercio insediata la nuova Corte della Camera arbitrale | i nomi dei componenti

È ufficiale: la nuova Corte della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna è operativa! Sotto la guida di Giorgio Guberti, un team di esperti provenienti da diverse professioni si unisce per garantire un sistema di risoluzione delle controversie più rapido ed efficace. In un periodo in cui le imprese cercano sempre più soluzioni alternative alle lungaggini giudiziarie, questo è un passo importante verso una giustizia più accessibile e moderna. Scopriamo insieme i nomi dei protagonisti!

Si è insediata la nuova Corte della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, presieduta dal presidente, Giorgio Guberti, e composta da 8 componenti indicati dagli Ordini degli avvocati, dei commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, dai Consigli del notai e dai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Commercio, insediata la nuova Corte della Camera arbitrale: i nomi dei componenti

